Аксенов выехал на место взрыва в колледже в Керчи

Глава Крыма выехал на место взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

«В срочном порядке выехал для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим», - сказал он.

По последним данным, при взрыве погибли десять человек, около 50 пострадали. Эти данные подтвердили в НАК и медики.

В НАК также сообщили, что причиной взрыва стал подрыв неустановленного взрывного устройства. СК РФ завел уголовное дело по факту гибели людей.