Колледж в Керчи, где прогремел взрыв, не был газифицирован
Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымгазсети», учебное заведение не было подключено к системе газоснабжения.
Фото: Керчь.ФМ Вконтакте
Здание Керченского политехнического колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымгазсети».
«Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», - сообщили в пресс-службе.
При этом в госпредприятии предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее стало известно, что при взрыве в учебном заведении в Керчи 10 человек погибло и еще 50 пострадало. Предварительные данные сообщил Крымский республиканский центр медицины катастроф.