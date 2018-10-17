Колледж в Керчи, где прогремел взрыв, не был газифицирован

Здание Керченского политехнического колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымгазсети».

«Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», - сообщили в пресс-службе.

При этом в госпредприятии предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что при взрыве в учебном заведении в Керчи 10 человек погибло и еще 50 пострадало. Предварительные данные сообщил Крымский республиканский центр медицины катастроф.