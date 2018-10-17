Очевидец рассказал подробности о взрыве в техникуме в Керчи

Как рассказала «Звезде» корреспондент «Керчь FM» Екатерина Кейзо, через 10 минут после взрыва вывели более 20 пострадавших и госпитализировали. Есть версия, что это мог быть террористический акт, поскольку был замечен убегавший с места происшествия мужчина.

«Очевидцы сообщили, что произошел взрыв в техникуме на заводе на улице Войкова. На месте уже работала полиция, МЧС, военные. Предположительно, это был либо взрыв, либо теракт. Потому что некоторые видели, как убегал молодой человек», - отметила она.

По ее словам, есть еще версия о том, что произошел взрыв газа в столовой.

«За 10 минут более 20 пострадавших. Выносили, грузили в скорые, в маршрутки. Все было в крови. Люди помогают, но часть людей отвели за здание техникума, чтобы никто не мешал. Всех отвозят в первую городскую больницу», - сказала очевидица.

В настоящее время территорию техникума оцепили правоохранительные органы и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«На месте работают полиция, скорая, военные. Все оцепили и никого не пускают», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в керченском металлургическом техникуме произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, еще 50 человек пострадали.