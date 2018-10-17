Опубликовано видео с места взрыва в техникуме в Керчи

На месте взрыва в металлургическом техникуме в Керчи работают полиция, МЧС и бригады скорой помощи.

По информации Крымского республиканского центра медицины катастроф, погибли 10 человек, еще 50 человек пострадали.

Как передает Керчь FM, по информации на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает.

Для транспортировки привлечен общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.