СК завел дело по факту издевательств над пациентом в психиатрической клинике Магнитогорска

СК РФ возбудил уголовное дело по факту издевательств санитаров над больным в Челябинской областной психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили после того, как видео с зафиксированным на нем преступлением попало в распоряжение местных журналистов.

«В лечебном учреждении следователи СК проводят необходимые следственные действия, в том числе проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в распоряжении СМИ появилась видеозапись, на которой один из санитаров клиники откровенно издевается над пожилым пациентом: мужчина сначала бросал в пенсионера его же тапочками, а затем стал пинать ногой.

Позже стало известно, что пожилой пациент, над которым издевались санитары, недавно умер. Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет 40 дней со дня его смерти.