Патаркацишвили мог быть отравлен веществом, которое сымитировало естественную смерть

Грузинского бизнесмена Патаркацишвили могли отравить веществом, которое вызвало эффект естественной смерти. Об этом в среду сообщила прокуратура Грузии.

Кроме того на этом же брифинге надзорного ведомства сообщили, что подготовка убийства бизнесмена была санкционирована экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Бадри Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в Великобритании. Вскрытие показало, что причиной смерти стал якобы сердечный приступ.

Ранее бизнесмен проходил по нескольким уголовным делам в России. В 2008 году он был конкурентом Саакашвили за президентское кресло, но проиграл гонку.

Патаркацишвили при жизни интересовался тремя сферами бизнеса: спортом, прессой и автопромом. В одно время он совместно с Борисом Березовским управлял телерадиокомпанией «Общественное российское телевидение» (позже - «Первый канал»), был первым заместителем председателя совета директоров «ОРТ». С марта по апрель 2001 года был генеральным директором ЗАО «МНВК» (позже ТВ-6).

3 января 2008 года он принял решение продолжить гонку за президентское кресло Грузии, хотя ранее сообщалось, что он должен был снять свою кандидатуру за день до проведения голосования. После поражения на выборах эмигрировал в Великобританию.