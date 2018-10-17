Вице-премьер Крыма Нахлупин задержан в Москве

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин был задержан в Москве полицией, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Facebook.

По его словам, в отношении должностных лиц и ряда структур ведутся следственные действия. Глава региона уточнил, что речь идет о государственных комитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики республики Крым, службы автомобильных дорог республики Крым, «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

«Когда будут обнародованы конкретные факты, я выскажу свое мнение», - сказал он.

Сергей Аксенов добавил, что крымские власти оказывают необходимое содействие правоохранителям и предоставляют все документы и информацию.