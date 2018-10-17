В техникуме в Керчи прогремел взрыв: есть жертвы

В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв. В сторону техникума выехали скорые, полиция, МЧС. По информации Керчь FM, есть жертвы и пострадавшие.

Погибли 10 человек, еще 50 человек пострадали, сообщает Крымский республиканский центр медицины катастроф.

Как передает Керчь FM, по информации на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает

Для транспортировки привлечен общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.