Обязательная маркировка лекарств: эксперт назвала плюсы и минусы нового закона

С первого января 2020 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Благодаря этому любой житель страны сможет с помощью информационной системы проверить легальность препарата. Директор Национального института медицинского права Юлия Павлова считает, что новая система обязательной маркировки лекарств позволит избавиться в стране от фальсифицированных лекарственных препаратов.

«Будет стоять специальный аппарат. На лекарственном средстве будет специальный код, по которому можно проверить состав, производителя, то есть это практически к нулю сводит обращение фальсифицированных лекарственных препаратов», - рассказала в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» эксперт.

По ее словам, сейчас многие фармацевтические производители уже участвуют в эксперименте по маркировке лекарств. В основном речь идет о препаратах для лечения орфанных заболеваний.

«Сейчас идет такой эксперимент, он был введен с 2017 года. Это в основном касается лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний. И в лекарственных препаратах уже есть такой код. Многие производители вводили эту маркировку еще до введения этих обязательных требований. Но с 1 января 2020 года это будет обязательным требованием», - объяснила Павлова.

При этом эксперт не исключила, что введение обязательной маркировки лекарств приведет к подорожанию препаратов.

«Это, наверное, приведет к подорожанию лекарственных препаратов, потому что это дополнительные расходы для производителей. Я думаю, это отразится, конечно, на стоимости», - предположила Павлова.

Согласно ч. 4 и ч. 7 ст. 67 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с 1 января 2020 года производители должны наносить средства идентификации на упаковку лекарственных препаратов для медицинского применения. В настоящее время ряд фармацевтических производителей являются участниками подобного эксперимента.

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