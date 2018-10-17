Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обязательная маркировка лекарств: эксперт назвала плюсы и минусы нового закона

Юлия Павлова
12:59 17.10.2018
Обязательная маркировка лекарств сведет к нулю обращение фальсифицированных препаратов
Фото: pixabay

С первого января 2020 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Благодаря этому любой житель страны сможет с помощью информационной системы проверить легальность препарата. Директор Национального института медицинского права Юлия Павлова считает, что новая система обязательной маркировки лекарств позволит избавиться в стране от фальсифицированных лекарственных препаратов.

«Будет стоять специальный аппарат. На лекарственном средстве будет специальный код, по которому можно проверить состав, производителя, то есть это практически к нулю сводит обращение фальсифицированных лекарственных препаратов», - рассказала в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» эксперт.

По ее словам, сейчас многие фармацевтические производители уже участвуют в эксперименте по маркировке лекарств. В основном речь идет о препаратах для лечения орфанных заболеваний.

«Сейчас идет такой эксперимент, он был введен с 2017 года. Это в основном касается лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний. И в лекарственных препаратах уже есть такой код. Многие производители вводили эту маркировку еще до введения этих обязательных требований. Но с 1 января 2020 года это будет обязательным требованием», - объяснила Павлова.

При этом эксперт не исключила, что введение обязательной маркировки лекарств приведет к подорожанию препаратов.

«Это, наверное, приведет к подорожанию лекарственных препаратов, потому что это дополнительные расходы для производителей. Я думаю, это отразится, конечно, на стоимости», - предположила Павлова.

Согласно ч. 4 и ч. 7 ст. 67 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с 1 января 2020 года производители должны наносить средства идентификации на упаковку лекарственных препаратов для медицинского применения. В настоящее время ряд фармацевтических производителей являются участниками подобного эксперимента.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.10.2018, 10:59
Находки, которые изменят историю: обнаружено кладбище кораблей в Эгейском море
Дата17.10.2018, 08:15
Маршруты первопроходцев: как Северный флот укрепляется в Русской Арктике
Дата16.10.2018, 16:58
ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата17.10.2018, 07:45
Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:17 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказал подробности о взрыве в техникуме в Керчи
13:02 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в техникуме в Керчи
12:35 В стране и мире
Вице-премьер Крыма Нахлупин задержан в Москве
12:24 В стране и мире
Видео
Гематомы на лице: менеджер группы «Маша и медведи» рассказал о состоянии солистки
12:22 В стране и мире
Видео
Прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в санкционировании убийства Патаркацишвили
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Видео
«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве
Составлен список лучших напитков для похудения
«Яндекс» сообщил о смерти певца Шуры
На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.