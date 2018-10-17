Прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в санкционировании убийства Патаркацишвили
Ранее стало известно, что власти станы не согласны с итогами расследования Скотланд-Ярда.
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
Подготовка убийства бизнесмена Патаркацишвили была санкционирована экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом в среду заявила прокуратура страны.
Ранее власти Грузии поставили под сомнение итоги расследования смерти грузинского бизнесмена. Следственные действия 10 лет назад проводил Скотланд-Ярд.
Бадри Патаркацишвили был конкурентом Михаила Саакашвили за президентское кресло на выборах в 2008 году.