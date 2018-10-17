Гематомы на лице: менеджер группы «Маша и медведи» рассказал о состоянии солистки

Менеджер группы «Маша и медведи» Максим Гладких рассказал «Звезде», что избитая соседями солистка Мария Макарова отказалась от госпитализации, несмотря на то, что у нее гематомы на лице.

По его словам, группа даже не стала отменять концерт, который запланирован на 19 октября.

«Ушибы, гематомы на лице, все это видно», - сказал Гладких.

Кроме того, по его словам, соседи певицы не берут трубку, а просто «залегли на дно».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью певица Маша Макарова обратилась в полицию после того, как у нее произошел конфликт с соседями на бытовой почве. По словам композитора Александра Кулыгина, певица является его соседкой и пыталась защитить его, так как его квартиру пытаются отобрать другие люди.