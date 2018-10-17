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Не свинка Пеппа: хряка размером с лошадь полиция заманила домой чипсами

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:14 17.10.2018
Полицейские проводили заблудившееся животное домой и посторожили его, чтобы свин не совершил еще один побег.
Фото: sanbernardinocountysheriff, instagram
Видео: sanbernardinocountysheriff, instagram

Полиция Калифорнии заманила свинью размером с мини-лошадь в загон с помощью чипсов.

Шерифу округа Сан-Бернардино позвонили обеспокоенные жители. По улицам города ходил огромный хряк. Не то, чтобы свинья была агрессивна, но местные были не в восторге от такого мини-динозавра, свободно разгуливающего по городу. Забавное видео появилось в официальном аккаунте шерифа Сан-Бернардино.

Свинью приманили домой с помощью чипсов. Полицейские выложили из них дорожку к загону хряка. И остались еще посторожить животное, чтобы оно не совершило еще один побег.

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