Задержание убийцы трех человек в Москве попало на видео

Молодой человек 1996 года рождения, которого подозревают в убийстве своих родственников - матери, отца и бабушки - задержан в северо-восточном округе Москвы.

Видео задержания предполагаемого преступника оказалось в распоряжении телеканала 360. На кадрах видно, как 22-летнего мужчину, на котором нет верхней одежды выводят из дома, в наручниках.

Напомним, правоохранительные органы задержали подозреваемого, который расправился со своей семьей в квартире жилого дома по улице Летчика Бабушкина. Тела мужа и жены стражи порядка обнаружили на кухне, а пенсионерки - в ее комнате. В ночь на 17 октября преступник сам сообщил о происшествии в полицию. Он мотивировал свои действия тем, что ему «все надоело».