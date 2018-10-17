ВСУ подтвердили гибель американского пилота при крушении Су-27

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вторым пилотом, который погиб в результате крушения Су-27 в Винницкой области, оказался военнослужащий США.

«Оба пилота, один из которых - офицер Военно-воздушных сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», - говорится в сообщении.

Также ВВС Соединенных Штатов сообщили, что американский пилот стал участником инцидента с истребителем на Украине. Однако не подтвердили его гибель.

Ранее сообщалось, что в результате крушения Су-27 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, погиб начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко.

Случившееся расследует Военная прокуратура Центрального региона Украины. По предварительным данным, истребитель Су-27 поднялся в небо для выполнения учебно-боевого вылета в рамках учений «Чистое небо - 2018».