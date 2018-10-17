Монеточка оказалась в больнице
Певица Монеточка оказалась в больнице под капельницей, о чем сама сообщила в соцсетях.
Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Видео: monetochkaliska, Instagram
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая отменила концерты в связи с потерей голоса, оказалась в больнице.
Девушка опубликовала в Сети видео, на котором она лежит под капельницей.
«Тоска», - прокомментировала кадры из больницы певица.
Ранее сообщалось, что Монеточка перенесла на будущий год все запланированные в восточной части страны концерты из-за простуды.