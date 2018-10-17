Монеточка оказалась в больнице

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), которая отменила концерты в связи с потерей голоса, оказалась в больнице.

Девушка опубликовала в Сети видео, на котором она лежит под капельницей.

«Тоска», - прокомментировала кадры из больницы певица.

Ранее сообщалось, что Монеточка перенесла на будущий год все запланированные в восточной части страны концерты из-за простуды.