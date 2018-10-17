22-летний москвич убил своих родителей и бабушку

В Москве произошло убийство сразу трех человек. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, молодого человека 1996 года рождения, который расправился со своими родственниками в квартире жилого дома по улице Летчика Бабушкина.

На месте преступления обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Как пояснил задержанный, он в ходе ссоры убил своих родителей и бабушку.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый будет доставлен в следственные органы для проведения с ним следственных действий.