Врачи не смогли спасти актера из «Склифосовского»

Актер Александр Машатков, ставший известным по работе в сериале «Склифосовский», скончался 14 октября на 59-м году жизни.

По данным StarHit, врачи не успели спасти артиста, поскольку у него оторвался тромб. О его смерти стало известно только 16 октября.

Александр Машатков учился актерскому мастерству в студии при Кинешемском драматическом театре, позднее окончил РАТИ-ГИТИС. За свою карьеру артист сыграл около 20-ти различных ролей в кино и театре. Зритель его знает по проектам «Склифосовский», «Криминальное видео», «Тупой жирный заяц» и другим.