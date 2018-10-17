Врачи не смогли спасти актера из «Склифосовского»
Российский актер театра и кино Александр Машатков умер на 59-м году жизни.
Фото: Машатков Александр, Вконтакте
Актер Александр Машатков, ставший известным по работе в сериале «Склифосовский», скончался 14 октября на 59-м году жизни.
По данным StarHit, врачи не успели спасти артиста, поскольку у него оторвался тромб. О его смерти стало известно только 16 октября.
Александр Машатков учился актерскому мастерству в студии при Кинешемском драматическом театре, позднее окончил РАТИ-ГИТИС. За свою карьеру артист сыграл около 20-ти различных ролей в кино и театре. Зритель его знает по проектам «Склифосовский», «Криминальное видео», «Тупой жирный заяц» и другим.