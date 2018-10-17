Сильнейшее наводнение разрушает Техас: видео

В Техасе из-за проливных дождей началось сильное наводнение. В связи с непогодой уровень воды в реках резко повысился.

Бурные потоки воды снесли бетонный мост возле города Остин. По данным местных телеканалов, река Льяно поднялась на 9 метров. «Звезда» публикует кадры разгула стихии с места, где был разрушен мост.

Местные власти призвали жителей близлежащих населенных пунктов эвакуироваться. Экстренные службы подозревают, что в подтопленных домах могут быть заблокированы люди.