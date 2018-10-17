США готовятся ввести санкции против стран, восстанавливающих Сирию

Власти США готовятся ввести новые ограничительные меры, которые могут затронуть российские компании, работающие в Сирии.

По информации телеканала NBC, администрация Дональда Трампа разрабатывает план введения новых санкций в отношении стран, которые активно участвуют в восстановлении сирийских регионов, разрушенных боевиками.

В целом новая стратегия Соединенных Штатов имеет своей целью вытеснить военных Ирана из Сирии. Однако поскольку США не готовы к прямому столкновению с Ираном, они решили избрать дипломатические и политические меры, путем оказания на него давления в финансовом отношении. При этом, как передает американский телеканал, американские военные сохранят возможность «наносить удары по иранским силам, если посчитают, что находятся под угрозой».

Ранее американское правительство с периодическим постоянством называло Иран «одним из главных спонсоров терроризма». А госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия якобы «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии, при этом отметив, что такое утверждение является «весьма справедливым».