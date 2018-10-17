Находки, которые изменят историю: обнаружено кладбище кораблей в Эгейском море

Находки, которые, по мнению ученых, изменят историю, обнаружили дайверы в восточной части Эгейского моря. Три античных корабля и два судна более поздней эпохи покоятся на дне недалеко друг от друга.

Судя по найденным артефактам, корабли перевозили гончарные изделия. Исследователям удалось отыскать на дне даже дизайнерскую лампу, которой более 1900 лет. По данным совместной американо-греческой группы, они обнаружили уже 58 мест кораблекрушений. Возможно, это – самое большое кладбище судов на всем Средиземноморье.

«Это трудно описать, эта находка бесценна. Мы обнаружили то, что может изменить учебники истории», - считает подводный археолог, доктор Питер Кэмпбел. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он является так же и со-руководителем некоммерческой организации RPM Nautical Foundation. Она базируется в США и занимается подводными исследованиями и поиском затонувших кораблей.

Самые древние найденные корабли датируются IV, II и V-VI веками н. э. В то время как их «соседи по несчастью» относятся к XVIII или XIX веку, сказал греческий археолог и со-руководитель проекта Джордж Кутсуфулакис.

«Неслучайно, что в этих местах было обнаружено такое большое количество затонувших судов...Все дело и резком изменении течений здесь. Если это происходило внезапно, и капитан не был знаком с особенностями местного климата, он терял управление и сажал корабль на рифы», - рассказал Куцуфлакис агентству Reuters.

По информации греческого министерства культуры, проект по поиску затонувших судов будет продолжаться еще в течение пяти лет.