Почти взлетел: спешивший в Шереметьево лихач разогнался до 300 км/ч
В сети появилось видео разгона автомобиля BMW M6 на подмосковной трассе до скорости 300 км/ч.
Видео: majorka_777_, Instagram
Мчавшиеся на автомобиле BMW в московский аэропорт Шереметьево разогнались до скорости взлета пассажирского самолета - почти до 300 км/ч.
В Сети опубликовано видео, на котором виден спидометр внедорожника. Оно было опубликовано вечером 15 октября.
«Когда очень спешишь во аэропорт. Продолжаем наводить суету на столичных просторах», - пишет автор ролика в Instagram.
В комментариях пользователи стали недоумевать, зачем лихачу понадобилось в аэропорт, если он уже «летит» на своем автомобиле и сможет добраться быстрее.
В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали опубликованное в Сети видео с лихачом.