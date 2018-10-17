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Почти взлетел: спешивший в Шереметьево лихач разогнался до 300 км/ч

Василиса Морозова
10:34 17.10.2018
В сети появилось видео разгона автомобиля BMW M6 на подмосковной трассе до скорости 300 км/ч.
Видео: majorka_777_, Instagram

Мчавшиеся на автомобиле BMW в московский аэропорт Шереметьево разогнались до скорости взлета пассажирского самолета - почти до 300 км/ч.

В Сети опубликовано видео, на котором виден спидометр внедорожника. Оно было опубликовано вечером 15 октября.

«Когда очень спешишь во аэропорт. Продолжаем наводить суету на столичных просторах», - пишет автор ролика в Instagram.

В комментариях пользователи стали недоумевать, зачем лихачу понадобилось в аэропорт, если он уже «летит» на своем автомобиле и сможет добраться быстрее.

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали опубликованное в Сети видео с лихачом.

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