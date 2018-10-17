Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участник конфликта рассказал об обстоятельствах избиения солистки группы «Маша и медведи»

Валентина Пескова
10:01 17.10.2018
Подробности причины конфликта певицы Маши Макаровой с соседями рассказал композитор Александр Кулыгин, за которого ей пришлось заступиться.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look Globallookpress

Композитор Александр Кулыгин, за которого вступилась солистка группы «Маша и медведи», рассказал «Звезде» об обстоятельствах драки, в которой вчера, 16 октября, пострадала певица. Напомним, минувшей ночью певица Маша Макарова обратилась в правоохранительные органы после того, как у нее произошел конфликт с соседями на бытовой почве.

Кулыгин подтвердил, что певица, которая является его соседкой и живет этажом ниже, действительно пыталась защитить его права на квартиру, которая после смерти жены заслуженного деятеля искусств России теперь якобы принадлежит другим людям.

«У меня 14 февраля умерла жена. Мы друг на друга написали завещание, но объявилась ее дочка, которая живет в Болгарии. Вернее не она сама, а ее подруга, которой она завещала половину своей доли, то есть одну шестнадцатую. И вот она уже завезла в нашу спальню кровать, завезла холодильник. А вопрос о денежном возмещении, сказала, что будет рассматривать только начиная с 10 миллионов. А если нет, она просто здесь поселится, имея право на одну 16-ю квартиру. Она уже приходила, потом устраивала здесь засаду, потом посадила своих людей. И вот она или не она, я даже не знаю кто, избили мою соседку снизу, солистку группы "Маша и медведи". Маша живет этажом ниже, мы с ней очень хорошо знакомы. Она меня поддерживала, приходила подежурить немного, ну и ее на пол, ногами… Она сейчас с огромным синяком, и вот с этим синяком сегодня пойдет со мною на студию», - объяснил композитор.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источник в МВД, у Макаровой произошел конфликт с соседями на бытовой почве, в результате которого ей нанесли несколько ударов. При этом характер травм певицы не уточнялся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.10.2018, 10:59
Находки, которые изменят историю: обнаружено кладбище кораблей в Эгейском море
Дата17.10.2018, 08:15
Маршруты первопроходцев: как Северный флот укрепляется в Русской Арктике
Дата16.10.2018, 16:58
ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата17.10.2018, 07:45
Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:07 В стране и мире
Врачи не смогли спасти актера из «Склифосовского»
11:01 ОПК
Истребитель Су-57 могут сделать беспилотным
10:59 В стране и мире
Находки, которые изменят историю: обнаружено кладбище кораблей в Эгейском море
08:23 В стране и мире
Видео
При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации воздушного командования «Восток»
07:48 В стране и мире
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
ЦРУ рассекретило доклад о гомосексуализме Гитлера
Видео
«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве
Составлен список лучших напитков для похудения
«Яндекс» сообщил о смерти певца Шуры
На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.