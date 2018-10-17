Участник конфликта рассказал об обстоятельствах избиения солистки группы «Маша и медведи»

Композитор Александр Кулыгин, за которого вступилась солистка группы «Маша и медведи», рассказал «Звезде» об обстоятельствах драки, в которой вчера, 16 октября, пострадала певица. Напомним, минувшей ночью певица Маша Макарова обратилась в правоохранительные органы после того, как у нее произошел конфликт с соседями на бытовой почве.

Кулыгин подтвердил, что певица, которая является его соседкой и живет этажом ниже, действительно пыталась защитить его права на квартиру, которая после смерти жены заслуженного деятеля искусств России теперь якобы принадлежит другим людям.

«У меня 14 февраля умерла жена. Мы друг на друга написали завещание, но объявилась ее дочка, которая живет в Болгарии. Вернее не она сама, а ее подруга, которой она завещала половину своей доли, то есть одну шестнадцатую. И вот она уже завезла в нашу спальню кровать, завезла холодильник. А вопрос о денежном возмещении, сказала, что будет рассматривать только начиная с 10 миллионов. А если нет, она просто здесь поселится, имея право на одну 16-ю квартиру. Она уже приходила, потом устраивала здесь засаду, потом посадила своих людей. И вот она или не она, я даже не знаю кто, избили мою соседку снизу, солистку группы "Маша и медведи". Маша живет этажом ниже, мы с ней очень хорошо знакомы. Она меня поддерживала, приходила подежурить немного, ну и ее на пол, ногами… Она сейчас с огромным синяком, и вот с этим синяком сегодня пойдет со мною на студию», - объяснил композитор.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источник в МВД, у Макаровой произошел конфликт с соседями на бытовой почве, в результате которого ей нанесли несколько ударов. При этом характер травм певицы не уточнялся.