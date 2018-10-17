Роскачество выбрало лучшее светлое пиво в стране

Роскачество завершило исследование светлое пиво на российском рынке, изучив продукцию 40 марок и выбрало лучшее.

Как пишет РБК, специалисты проводили дегустацию янтарного напитка, а также проверяли пиво на соответствие требованиям качества. Организация призвала товарами повышенного качества 11 марок: Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krušovice Imperial, Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu и Zlaty Bazant. Из них всего лишь два бренда оказались дешевле 110 рублей.

Как уточнили в Роскачестве, пивом является напиток, произведенный из 80% солода и 20% несоложенных продуктов, а если солода меньше, то это уже пивной напиток. После исследования выяснилось, что пропорция не была соблюдена у марок: «Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

Кроме того, отмечается, что специалисты среди исследуемых марок не нашли ни разбавленного пива, ни консервантов. Однако у марки Bud обнаружено превышение по плесени.

Перед ЧМ-2018 Роскачество назвала самым вкусным пиво Amstel.

В Роскачестве заявили, что темное пиво организация планирует проверить на качество в следующем году.

В свою очередь в Союзе пивоваров заявили, что материалы организации были подготовлены с нарушениями. Кроме того, они раскритиковали решение Роскачества о распределении пива на «невкусное» и «вкусное».