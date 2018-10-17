Мерзко вдвойне: экс-министр назвал Раду самым позорным парламентом в мире

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что нынешняя Рада является «самым позорным» парламентом, а Незалежная переживает этот позор на весь мир.

«К сожалению, у нас сегодня самый позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», - сказал он «112 Украина».

Червоненко напомнил, что в 2017 году украинский лидер Петр Порошенко внес в Раду законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность, но его так и не приняли. И парламентарии, по его словам, объявляли о желании снять ее с себя, но на деле они «стушевались». Он уверен, что закон не приняли из-за крайне невысоких моральных качеств депутатов.

«Очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», - отметил экс-министр.

По его мнению, коррупция дошла уже до самых низов, а те, кто хочет работать и бороться - они уезжают.

Кроме того, Евгений Червоненко увидел на Украине признаки развития югославского сценария. По его мнению, необходимо сделать «закон один для всех». Речь о том, что в конституции Украины закреплена депутатская и судейская неприкосновенность.

Ранее бвыший министр транспорта утверждал, что Украина «пробила дно» в связи с количеством скандалов и позорным выходкам политиков.