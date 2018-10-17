В сирийской Дераа открывают новый хлебозавод

Новый хлебозавод скоро откроется в сирийской провинции Дераа. Боевики покинули этот район всего три месяца назад, но жители уже активно туда возвращаются, поэтому продуктов на всех не хватает.

Единственная на всю округу пекарня работает на пределе возможностей. Чтобы прокормить 400 тысяч человек, которые живут в ближайших поселках, каждый день необходимо выпускать минимум 16 тонн лепешек, пока же производят всего девять.

Найти подходящее для нового завода помещение было просто - пустующих после войны зданий достаточно. Строители сейчас выкладывают печь, а первый хлеб там приготовят уже через пару недель.

«До войны это здание было магазином. Сейчас перестраиваем его в хлебопекарню. Еще не успели завершить ремонт стен, но поскольку здесь нехватка хлеба, одновременно и складываем печь. На первом этапе запустим ее и будем выпекать четыре-пять тонн лепешек. Но и этого мало. Обязательно запустим и вторую печь», - рассказывает бригадир строительной бригады Ахмед Комбар.

Гарантом соблюдения перемирия в провинции Дераа стали российские военные из Центра по примирению. Теперь они помогают решать проблемы с продовольствием и медицинским обеспечением, восстанавливают насосные станции и подачу электричества.

В регионе уже открылись 77 больниц и поликлиник. До войны их было около сотни.