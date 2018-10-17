При крушении Су-27 на Украине погиб начальник авиации воздушного командования «Восток»

При крушении Су-27 в Винницкой области погиб начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

Отмечается, что погибший был опытным пилотом, хорошо подготовленным к ведению боевых действий в любых погодных условиях.

На месте падения самолета найдены тела обоих летчиков. Однако о личности второго погибшего пока не сообщают. При этом командование ВВС Соединенных Штатов подтвердило, что один из пилотов был американским военным.

Соединенные Штаты готовят собственное расследование инцидента. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов». Сотня полицейских и два десятка следователей работают на месте падения истребителя.

Задействованный в учениях «Чистое небо» истребитель Су-27 потерпел крушение накануне. Самолет упал недалеко от села Уланов в Винницкой области. Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.