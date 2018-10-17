YouTube восстановил свою работу

Видеосервис YouTube, которым владеет корпорация Google, вновь заработал в обычном режиме. Это произошло спустя два часа после того, как жалобы о сбое в работе сайта стали поступать из разных стран мира, пишет Reuters.

При этом сервис не сообщает, что послужило причиной сбоя работы.

Ранее стало известно, что у пользователей перестал открываться сам сайт YouTube, а также его приложения YouTube TV и YouTube Music. Сообщения о неполадках в работе сервиса поступали от десятков тысяч пользователей из России, США, Японии, Польши и других стран.

При попытке посетить главную страницу видеохостинга можно было увидеть пустую страницу без сообщения об ошибке. Все загруженные на сайт видео перестали работать, в том числе встроенные на сторонних ресурсах.