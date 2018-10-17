Съезд любителей летней резины: под Хабаровском из-за снега произошли десятки ДТП

В Хабаровский край пришла зима: десятки аварий на трассах, оборванные провода, оставшиеся без света дома.

Обильный снегопад засыпал дороги и облепил линии электропередачи. Основной удар непогоды пришелся на Комсомольск-на-Амуре. В окрестностях города в результате непогоды произошла целая череда дорожно-транспортных происшествий, но, без трагических последствий.

В сети называют эти аварии «съездом любителей летней резины», призывая быть осторожнее, так как под снегом прячется лед.

Из-за неблагоприятной погоды в нескольких населенных пунктах пришлось ограничить движение общественного транспорта, а в трех районах еще и восстанавливать подачу электричества. В связи с налипанием снега на проводах электричество отключилось у жителей Верхнебуреинского и Солнечного районов, а также района имени Лазо.