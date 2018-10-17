Астронавт Хейг рассказал о чудо-ракете «Союз» и заботе Рогозина

Переживший аварию «Союза-ФГ» астронавт NASA Ник Хейг назвал ракету-носитель инженерным чудом. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне в штате Техас.

По его словам, это доказало успешное приземление после неудачного запуска, которое произошло 11 октября. Это продемонстрировало надежность системы аварийного спасения экипажа, добавил он.

«Я совершенно уверен в том, что "Союзы" смогут и в будущем доставлять членов экипажа на МКС», - подчеркнул он.

До МКС экипаж, состоящий из Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина, так и не добрался. Во время полета произошла авария носителя, после чего корабль перешел в режим баллистического спуска, что стало первым за 35 лет ЧП при пилотируемом запуске. Космонавты не пострадали.

Хейг рассказал, что в Звездном городке чувствовал себя как в собственной семье. После ЧП глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился с астронавтом своей курткой, так как на улице было холодно. Астронавт Хейг прошел в России медосмотр, а после отправился в США, где журналистам он рассказал подробности произошедшего.

Также Хейг высоко оценил действия российского космонавта Алексея Овчинина в ходе аварийной посадки «Союза МС-10».