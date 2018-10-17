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Минфин исключил резкий рост цен на бензин

Валентина Пескова
06:59 17.10.2018
В министерстве финансов считают, что несмотря на повышение акцизов в 2019 году резкого скачка цен на топливо произойти не должно.
Фото: pixabay

Министр финансов России Антон Силуанов исключил резкий рост цен на бензин в России в начале следующего года. По прогнозу первого вице-премьера, этого не должно произойти даже несмотря на то, что в 2019 году будут повышены акцизы, поскольку в правительстве уже разработаны контрмеры.

«У нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», - цитирует Силуанова «Интерфакс».

При этом глава ведомства отметил, что рост цен на бензин все же произойдет, но их увеличение будет проходить в рамках инфляции.

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