Минфин исключил резкий рост цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов исключил резкий рост цен на бензин в России в начале следующего года. По прогнозу первого вице-премьера, этого не должно произойти даже несмотря на то, что в 2019 году будут повышены акцизы, поскольку в правительстве уже разработаны контрмеры.

«У нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающие компании, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», - цитирует Силуанова «Интерфакс».

При этом глава ведомства отметил, что рост цен на бензин все же произойдет, но их увеличение будет проходить в рамках инфляции.