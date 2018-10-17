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Бесплатный вылов: рыбаков-любителей ограничат суточной нормой

Василиса Морозова
06:53 17.10.2018
При вылове ценной рыбы без именного разрешения ее будет необходимо отпустить обратно в естественную среду обитания, поскольку это будет нарушением.
Бесплатный вылов: рыбаков-любителей ограничат суточной нормой
Фото: Pixabay

На рассмотрение в Госдуму внесены поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», которые ограничат рыболовов-любителей суточной нормой вылова рыбы.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», с 1 января 2020 года любительская рыбная ловля будет ограничена некоторыми нововведениями. Правительство предлагает утвердить специальный перечень ценных видов рыб, для вылова которых нужно будет получить специальное именное разрешение рыболова. В нем будет указана норма добычи водных ресурсов, а также орудий добычи, сроков и места вылова.

Также планируется уточнить «суточную норму добычи», которая будет касаться любой рыбы. При этом, как отмечает издание, для каждого рыбохозяйственного бассейна будут установлены индивидуальные суточные нормы вылова биоресурса. Законом будет запрещено ловить рыбу с помощью сетей или взрывчатых и химических веществ. Ее нельзя будет искать, используя акваланги и электронные средства обнаружения.

При этом с 2021 года в России отменят участки для платной рыбалки. Поэтому базы для рыболовства смогут зарабатывать, оказывая услуги по аренде снастей, лодок и гостиничных услуг.

Как пояснили в правительстве, такие поправки необходимы, чтобы ограничить возможность подмены любительского вылова рыбы промышленным, на который необходимы соответствующие разрешения.    

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