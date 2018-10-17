В США предрекли скорый крах доллара

В Америке вынесли неутешительный прогноз для национальной валюты. По оценке исполнительного директора компании A.G.Bisset Associates LLC Ульфа Линдалла, к 2024 году курс доллара упадет по отношению к евро сразу на 40% и на 33% по отношению к японской йене. Исcледования финансиста приводит издание Bloomberg.

Аналитик отмечает, что с 1970-х годов курс доллара менялся циклично, при этом каждый цикл составлял 15 лет. И сейчас этот шаблон повторяется вновь. Так, только за последний год доллар потерял 9%.

Линдалл также добавил, что падение доллара значительно повлияет на финансовые рынки и отразится на стоимости сырья.

При этом его мнение разнится с прогнозами других аналитиков, опрошенных Bloomberg. Иные специалисты предполагают, что к 2022 году евро будет стоить 1,28 доллара.