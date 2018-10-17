В Ираке ликвидировали организатора теракта на военном параде в иранском Ахвазе

Главный организатор терактов на военном параде в иранском городе Ахваз уничтжен силами безопасности Ирака. Об этом сообщили в корпусе Стражей исламской революции Ирана.

Во время операции в иракской провинции Дияла, граничащей с Ираном, иракские силовики ликвидировали полевого командира ИГИЛ* Абу Заха и еще четверых террористов, пишет агентство Mehr.

Первого октября иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Теракт в иранском городе Ахваз (юго-западная провинция Хузестан) был совершен 22 сентября во время военного парада. Неизвестные люди открыли огонь по людям. Погибли не менее 29 человек, включая женщин и детей. Еще около 60 человек были ранены.

*«Исламское государство» (ИГИЛ*) — террористическая организация, запрещенная на территории России.