ЦРУ рассекретило доклад о гомосексуализме Гитлера

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер имел ярко выраженные гомосексуальные наклонности вместе с тягой к садизму и мазохизму. Об этом свидетельствует рассекреченный и опубликованный на сайте ЦРУ доклад о личной жизни вождя нацизма.

Документ состоит из семидесяти машинописных страниц и датируется декабрем 1943 года. Его автором назван Генри Филд, а адресатом указан майор секретной службы Джон Макдоноу. Доклад назван «Биографические зарисовки о Гитлере и Гиммлере» и частично основан на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, который был близко знаком с будущим фюрером в 20-е и 30-е годы.

Одной из главных характеристик Гитлера, согласно докладу, является желание разнообразить для себя решение полового вопроса. В молодости он проявлял явные признаки гомосексуальной ориентации в сочетании с садомазохистскими наклонностями, а впоследствии стал бисексуалом.

По версии автора доклада, Адольф Гитлер также испытывал сексуальное влечение к своему соратнику Рудольфу Гессу. Тот якобы был гомосексуалистом и в свободное время любил носить женское платье, за что получил от единомышленников прозвище «Фройлян Анна». Кроме того, молодой Гитлер-художник три года прожил в австрийском пансионе, имевшем неоднозначную славу – туда якобы приходили пожилые мужчины в поисках юных партнеров.

Тем не менее, автор доклада подчеркнул, что Гитлер вел двойную сексуальную жизнь, демонстрируя также явные признаки мужчины натуральной ориентации. Автор подчеркнул, что это перекликается с политической жизнью фюрера – в своей риторике и действиях он одновременно сочетал радикальный социализм и нацизм.

Другие факты из доклада также могут представлять интерес для исследователей личности Адольфа Гитлера. Множество глав рассказывает о его детстве, культурных пристрастиях, любимой еде, образовании и привычках.