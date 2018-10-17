YouTube перестал работать во всем мире

Видеохостинг YouTube перестал работать практически во всем мире. Сообщения о сбое сервиса поступают из России, США, Японии, Польши и других стран.

Как следует из данных ресурса Downdetector, который отслеживает работоспособность тех или иных сервисов в реальном времени, с проблемой столкнулись десятки тысяч пользователей. Трудности испытывают не только в РФ, США и странах Азии, но и почти во всех странах Европы.

При попытке посетить главную страницу видеохостинга можно увидеть пустую страницу без сообщения об ошибке. Все загруженные на сайт видео перестали работать, в том числе встроенные на сторонних ресурсах.

Ранее сообщалось, что 11 октября происходили масштабные сбои в работе Интернета. Это было связано с заменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN). Несмотря на масштабность, трудности были незначительными и в течение суток перестали быть заметны пользователям.