В ДНР и ЛНР одобрили уход боевиков Яроша из Донбасса

Представители самопровозглашенных республик Донбасса с одобрением отнеслись к уходу нескольких отрядов украинских националистов из «Правого сектора»* с фронта. По их мнению, это положительным образом повлияет на ситуации на линии соприкосновения.

Уход части украинских боевиков-националистов из Донбасса может быть связан с началом предвыборного периода на Украине. Возможно, они будут задействованы для провокаций.

«Их выход связан с началом борьбы за власть в преддверии президентских выборов на территории Украины. Возможен ряд провокаций на территории Украины с участием этих подразделений», - цитирует РИА Новости собеседника из оперативного командования ДНР.

В ЛНР придерживаются аналогичного мнения. По словам представителя народной милиции республики Андрея Марочко, возвращение боевиков на Украину ухудшит и без того негативную криминогенную обстановку в стране. Это будет иметь значение в контексте уже упомянутого предвыборного периода.

Ранее сообщалось, что украинские нацбатальоны якобы покидают передовую в Донбассе. Об этом заявил лидер националистов Дмитрий Ярош. По его словам, отведенные подразделения будут переведены в территориальные отряды обороны. Вместе с тем Ярош подчеркнул, что его организация не собирается выходить из конфликта в Донбассе.

*«Правый сектор» - организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.