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Больше голубого кита: огромный живой организм нашли ученые в США

Андрей Аркадьев
04:52 17.10.2018
Ученые опровергли первенство голубого кита в рейтинге самых больших животных Земли.
Больше голубого кита: огромный живой организм нашли ученые в США
Фото: Pixabay

Мичиганский опенок, растущий в США, является самым большим живым организмом на планете. Площадь гриба под землей составляет 37 гектаров, а весит он около 400 тонн.

Ранее первое место в рейтинге крупнейших организмом занимал голубой кит. Мичиганский опенок растет на Верхнем полуострове Мичигана.

По словам ученого Мэтью Тауба, мицелий (тело гриба) гораздо старше, чем считалось раньше. Его возраст ученые оценивают примерно в две с половиной тысячи лет, сообщает Smithsonian.

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