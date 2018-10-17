Назван лауреат Букеровской премии за 2018 год

Писательница из Великобритании Анна Бернс стала обладателем Букеровской премии за 2018 год. Церемония награждения состоялась в Лондоне 16 октября.

Она получила приз за свой книгу Milkman («Молочник»), говорится в сообщении премии в Twitter. События, описанные в романе от лица молодой девушки, разворачиваются вокруг конфликта в 1970-х годах в Северной Ирландии.

Члены жюри отметили «необыкновенную оригинальность» произведения. Размер Букеровской премии - 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет почти 66 тысяч долларов.

Анна Бернс родилась в Северной Ирландии (Великобритания) в 1962 году. Это четвертый роман писательницы.

Помимо Бернс на одну из самых престижных литературных наград в мире претендовали писатели из Великобритании Дэйзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс и канадский автор Эси Эдугян.