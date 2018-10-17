На Украине нашли нового страшного врага

Самый большой враг настоящего, изысканного литературного украинского языка вовсе не русский язык, а суржик. Такого мнения придерживается главный редактор издания «ГОРДОН» Алеся Бацман.

Она также выступила за более глубокое изучение родного, исконного украинского языка, но против запретов русской речи.

«Если ты мудрое государство - любить надо стимулируя», - рассказала Бацман в эфире телеканала NEWSONE.

Суржик – это распространенная на территории Украины разновидность разговорной речи, представляющая собой по сути смесь украинского и русского языков.

Ранее стало известно, что Верховная рада в первом чтении приняла новый закон о государственном языке, который предполагает использование только украинского в публичных выступлениях политиков.