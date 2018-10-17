Путин и президент Египта пообщались с туристами на набережной в Сочи

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси перед переговорами в Сочи встретились в неформальной обстановке.

Лидеры государств прогулялись по набережной курортного города, немало удивив туристов, и поужинали в одном из местных ресторанов. Путин поинтересовался у отдыхающих, откуда они приехали. Кто-то ответил, что из Москвы, некоторые с Урала. Российский лидер также представил окружающим людям ас-Сиси.

«Это наш друг, президент Египта», — сказал глава государства.

Путин поинтересовался у туристов, бывали ли они в Египте, на что ему ответили утвердительно. Египетский лидер, в свою очередь, позвал их отдохнуть в свою страну, а местные жители пригласили египтян к себе в Сочи.

До встречи с Путиным ас-Сиси провел день в Москве, где он успел пообщаться с премьером России Дмитрием Медведевым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того египетский президент возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата.