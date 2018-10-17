Эдуарда Лимонова госпитализировали

Писатель Эдуард Лимонов рассказал о своей госпитализации из-за плохого состояния здоровья. По словам автора, он уже сменил две клиники.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», - написал Лимонов в личном блоге на платформе LiveJournal.

По словам 75-летнего писателя, он лежал в клинике, однако сегодня покинул ее и переместился в другое медицинское учреждение, где наблюдаются его друзья. Свой диагноз и прогнозы врачей Лимонов озвучивать не стал.

Вместе с тем писатель отметил, что до госпитализации успел закончить две последних на текущий момент книги. Они получили названия «Азбука» («Император») и «Философия подвига». Содержание произведений пока не обнародовано.