«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов

«Аэрофлот», а также его дочерние компании «Россия» и «Аврора» перестали продавать льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Это следует из письма авиаперевозчика. В компании пояснили, что государственные субсидии, выделенных на реализацию льгот, освоены, пишет ТАСС.

При этом перевозчик напомнил, что на рейсах «Аэрофлота» действуют плоские тарифы для экономического класса в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Они реализуются за счет средств авиакомпании.

Так, цена билета туда-обратно в города Дальнего Востока (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток и Якутск) составляет 25 тысяч рублей, у авиакомпании «Россия» еще дешевле — 22 тысячи рублей. Стоимость билета в обе стороны до Калининграда или Симферополя на рейсах лоукостера «Россия» обойдется покупателю в 9 350 рублей.

Продажу билетов по сниженным ценам в Крым, Калининград и на Дальний Восток «Аэрофлот» открыл 29 марта текущего года. Их могли приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а также инвалиды и их сопровождающие.