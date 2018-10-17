Пойманный в ЛНР украинский пособник ИГИЛ* рассказал о переправке террористов в РФ

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало представителя украинско-грузинской группировки Олега Степаненко. Задержанный согласился сотрудничать и рассказал о связях террористической организацией ИГИЛ*.

Как сообщила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко, арестованный Степаненко дал показания, в том числе рассказал о переправке террористов в РФ и Евросоюз. На Украине он также занимался легализацией боевиков из стран Ближнего Востока.

«Степаненко пошел на сделку со следствием, признал факт своего участия в преступной деятельности и назвал имена лиц, причастных к легализации боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока», - рассказала представитель МГБ ЛНР.

По словам Степаненко, в его обязанности входили встреча и сопровождение «гостей» из арабских стран, которые прибывали в Одессу под видом туристов. Далее организация, в которой состоял задержанный, переправляла своих «клиентов» в Харьков для дальнейшей отправки в страны Европы и Российскую Федерацию. Они получали поддельные паспорта и снаряжение, причем выдачу паспортов, по словам Степаненко, курировал бывший замглавы СБУ Александр Скакун. Данная информация проверяется спецслужбами ЛНР.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.