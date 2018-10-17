Самое высокое здание в Европе разрешили ввести в эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга опубликовал разрешение на ввод в эксплуатацию самого высокого здания в Европе – небоскреба «Лахта-центр». Служба государственного строительного надзора и экспертизы не увидела препятствий для начала функционирования комплекса.

Как сообщили в пресс-службе «Лахта-центра», до открытия многофункционального комплекса остается около года. Помимо самой башни-небоскреба, центр будет включать множество офисных помещение. В башне разместится штаб-квартира корпорации «Газпром».

Башня «Лахта-центра» высотой 462 метра стала самым высоким зданием в Европе в октябре прошлого года. Небоскреб обогнал предыдущего рекордсмена, московскую башня «Федерация». Ее высота составляет 374 метра.

Ранее в Сети было опубликовано эффектное видео, на котором молния ударила в самую высокую башню Европы. Удар принял громоотвод здания, в результате него никто не пострадал.