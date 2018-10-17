Солистку группы «Маша и медведи» избили в Москве

Солистку группы «Маша и Медведи» Марию Макарову избили в Москве. После этого певица обратилась в правоохранительные органы.

У Макаровой произошел конфликт с соседями на бытовой почве, в результате которого ей нанесли несколько ударов, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в МВД.

Характер травм певицы не уточняется, также не называется причина конфликта. Проводится проверка, по результату которой будет вынесено решение.

По неподтвержденным данным, Макарову избили за то, что она заступилась за заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина, который после смерти жены узнал, что часть его квартиры принадлежит другим людям.