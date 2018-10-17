«ВКонтакте» будет выдавать гранты бизнесменам из регионов

«ВКонтакте» решила поддержать предпринимателей из городов и населенных пунктов, где проживает менее 500 тысяч человек в рамках программы #яделаюбизнес, сообщили в пресс-службе соцсети.

«Невероятное количество предпринимателей развивают проекты на территории всей страны - специально для жителей небольших городов мы запускаем программу поддержки», - рассказала директор по продвижению продуктов соцсети Наталия Якунина.

По словам представителей ресурса, был подготовлен специальный двухмесячный курс, который поможет участникам программы вывести свой бизнес на новый уровень. А победители проекта, помимо экспертной поддержки, получат денежные вознаграждения.

«Авторы лучших стратегий по мнению жюри получат гранты на продвижение бизнеса "ВКонтакте". Общая сумма вознаграждений победителей трех этапов программы #яделаюбизнес составит 4 050 000 рублей», - сообщили в пресс-службе.

Подать заявку на участие можно в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» до 01 ноября.