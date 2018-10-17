«ВКонтакте» полностью перезапустили сервис «Закладки»

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» заново запустила сервис «Закладки» в последнем обновлении. Он позволяет пользователям сохранять интересный контент, чтобы возвращаться к нему после, а также маркировать его метками и получать напоминания о непросмотренных материалах.

Раздел «Закладки» будет отличаться от раздела «Понравилось» и отображаться отдельно. Сохраненные там материалы будут видны только пользователю и разделены на категории в зависимости от типа контента – видео, фото, статьи, ссылки или товары.

«В ленте новостей и сообществах всегда найдутся интересные записи, которые хочется отложить на будущее — чтобы вдумчиво их прочитать или, например, воплотить в жизнь какие-либо идеи. Теперь работать с сохранёнными материалами стало гораздо удобнее», - сообщается в официальном блоге социальной сети.

Ранее стало известно, что компания объявила о запуске платформы для бизнеса, которая включает в себя портал VK Business и образовательную программу «Академия ВКонтакте». По словам представителей соцсети, новые функции станут завершающими в формировании полноценной платформы для ведения бизнеса онлайн.