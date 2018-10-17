СБУ возбудила дело о госизмене против замглавы Службы внешней разведки

Служба безопасности Украины завела расследование в отношении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Уголовное дело открыто по статье «государственная измена».

Как сообщили в официальных социальных сетях СБУ, расследование началось после заявления журналиста Дениса Бигуса. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и нынешний высокопоставленный служащий Службы разведки подозревается в незаконном обогащении.

«Орган досудебного расследования планирует включить в процессуальное сотрудничество Д. Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств», - говорится в заявлении службы.

Сергей Семочко не впервые подозревается в коррупции и злоупотреблениях. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило против него дело о взятке. В нынешнем деле речь идет о том, что чиновник владеет недвижимостью под Киевом стоимостью более восьми миллионов долларов.