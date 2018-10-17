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В Чехии арестовали россиян по подозрению в киберпреступлении‍

Андрей Аркадьев
00:58 17.10.2018
Власти Чехии обвиняют во взломе систем регистрации иностранцев граждан России и Вьетнама.
В Чехии арестовали россиян по подозрению в киберпреступлении‍
Фото: Sven Hoppe, Globallookpress

Правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама. Их обвиняют во взломе компьютерных систем МИДа страны и отмывании денег, полученных преступным путем.

Сотрудники полиции задержали их еще 18 сентября и обвинили во взломе системы регистрации иностранцев, говорится в сообщении прокуратуры Праги. Тем самым киберпреступники якобы нарушили работу министерства.

Кроме того, хакерам вменяется незаконное получение нескольких миллионов евро. Сколько именно задержано граждан России, не уточняется.

Посольство РФ на данный момент еще не прокомментировало факт задержания россиян.

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