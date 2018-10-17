США подтвердили участие своего военного в смертельной аварии Су-27 на Украине

Командование Военно-воздушных сил США в Европе подтвердило участие своего военнослужащего в смертельной аварии Су-27 на Украине. Она произошла в ходе международных учений «Чистое небо-2018» в Хмельницкой области.

«Мы знаем о украинском истребителе Су-27, который сегодня разбился в Хмельницкой области в ходе учений «Чистое небо-2018». Мы можем подтвердить, что в этом инциденте участвовал член службы США. В настоящее время дело находится на стадии расследования», - говорится в сообщении командования.

Тем не менее, в сообщении не сказано, какую именно роль исполнял на учениях американский военнослужащий. Также не уточняется, жив ли он на данный момент или погиб вместе с украинским коллегой.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения самолета Су-27. Примечателен тот факт, что сперва прокуратура официального заявила о гибели двух человек, в том числе пилота из Национальной гвардии США. Однако после ведомство стерло сообщение и опубликовало другое, уже без упоминания о смерти американского военнослужащего.